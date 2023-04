Plusieurs jours après l’histoire Mané/Sané, une figure du football sénégalais s’est prononcé dessus. El Hadj Diouf, toujours rempli de sagesse, de nos jours, estime que cette affaire est un « faux problème ».

Dans un entretien avec le quotidien Source A, l’ancien international aujourd’hui ambassadeur des équipes nationales a analyse la situation actuelle de Sadio Mane au Bayern. Alors que certains avancent que le Lion de la Teranga est sur le départ en raison de ses performances depuis son retour de blessure (1 but et 1e passe décisive en 7 matchs ou il a été titularisé 2 fois), El Hadj Diouf comme bon nombre d’observateurs ne partagent pas cet avis. « Je dis que toutes les grandes équipes veulent se payer Sadio Mané. Maintenant, les clubs n’ont pas la même politique. Le Bayern est un club spécial qui n’a jamais connu de grandes stars ; par contre, c’est une équipe qui a connu des leaders et je sais que Sadio Mané est un grand leader et le club comme ses coéquipiers et l’entraîneur comptent sur lui et c’est ça qui est important. Moi, j’ai discuté avec lui, et je sais que c’est quelqu’un qui est serein, calme, qui ne pense qu’au football et c’est ça le plus important ».

L’actualité de la star du football est toujours marquée par son altercation avec Leroy Sané. Ainsi, Dioufy réagit enfin sur cette histoire qui a secoué la toile. « C’est la première fois que j’ac­cepte de parler dans les jour­naux, depuis que cette histoire a éclaté. Quand il y a eu cette histoire, j’ai eu au téléphone Souleymane Sané en personne et ses paroles m’ont vraiment beaucoup touché. Souley­mane, c’est un digne fils du Sé­négal comme Sadio Mané comme El Hadji Diouf. Et les propos de Souleymane sont ‘’Sadio, c’est mon fils, Leroy, c’est mon fils. Des choses sont arrivées, mais je sais qu’il s’agit de deux personnes qui n’ont pas de problèmes » confesse-t-il a notre source.

Une altercation entre deux joueurs n’est pas une situation nouvelle dans le football selon l’ancien international qui estime que pour ce cas, elle oppose deux fils sénégalais, de quoi ne pas ajouter de l’huile sur le feu. « Comme je l’ai dit, ce sont des choses qui arrivent dans les vestiaires ; maintenant, il ne faut pas qu’il y ait de l’animosité. Leroy Sané, c’est notre enfant, Sadio, aussi. Dans le passé, Fadiga et El Hadji se sont frottés entre RC Lens et Liverpool et pourtant on est les meilleurs amis du monde. Fadiga et moi, on s’est insulté sur le terrain et au­jourd’hui on est les meilleurs amis du monde. C’est ça le football. Je préfère un mauvais perdant que quelqu’un qui s’en fout de perdre. C’est un problème entre deux enfants du pays, on se doit de les cou­vrir, tous les deux ».

Finalement, ce n’est pas une histoire qu’il faut dramatiser insiste Dioufy. « Si vous prenez l’exemple du Paris­ Saint­-Ger­main aujourd’hui, ses pro­blèmes sont plus sérieux que celui du Bayern. Le problème de l’entraîneur du PSG qui est lié à des affaires de racisme, est plus grave que voir deux joueurs se battre. Donc l’his­toire de Sadio Mané et de Leroy Sané est un faux pro­blème. Le PSG qui n’arrive pas à gagner la Ligue des cham­pions, ça c’est un vrai pro­blème ».

