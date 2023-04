Battu sur le terrain de l’Aris Salonique, mercredi, l’Olympiacos a sans doute abandonné toute chance de conserver son titre et de se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison.

Ce mercredi après-midi, l’Olympiacos en sait un peu plus quant à son avenir. Malheureusement pour les partenaires des défenseurs sénégalais Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé. Dans un final de saison totalement similaire à ce qu’il vive depuis l’entame de cette campagne 2022-2023, Le Pirée a vendangé sa dernière cartouche de remporter un quatrième titre d’affiler et aussi de se qualifier pour la C1.

En perdant sur la pelouse du cinquième, l’Aris Salonique, pour le compte de la 6e journée des Play-offs du Championnat de Première Division de Grèce, la Super League, la formation de José Anigo ne peut quasiment plus rattraper le leader Panathinaikos et l’AEK Athènes (qui affronte le PAOK Salonique ce soir), derrière lesquels il compte respectivement 12 et 9 points de retard, à quatre journées de la fin.

José Anigo avait choisi d’aligner Ousseynou Ba, laissant Pape Abou Cissé sur le banc. Mais le défenseur titulaire s’est laissé avoir sur le second but de l’Aris avec une déviation qui profite à Bryan Dabo. Malgré la réduction du score signée Cédric Bakambu, l’Olympiakos ne parviendra pas à arracher le match nul. Actuellement classé 3e, Le Pirée devra s’accrocher à cette place qui serait synonyme de qualification en Ligue Europa.

