Le mal est profond, très profond à Chelsea, battu à domicile par Brentford ce mercredi soir (0-2).

Evidemment sans ses Sénégalais (Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly), l’un abonnés au banc de touche et l’autre toujours blessé, Chelsea s’enfonce plus que jamais dans une crise qui semble insurmontable pour le reste de la saison. L’impression que le seul moyen de ne pas voir l’équipe londonienne perdre, c’est qu’elle ne joue pas, comme le week-end dernier.

Pour la cinquième fois depuis le retour sur le banc de Frank Lampard, les Blues subissent une nouvelle défaite, la troisième d’affilée à Stamford Bridge. Après Brighton et le Real Madrid sur les deux derniers matchs, c’est Brentford qui est venu s’appuyer là où ça fait mal en s’imposant 0-2 en match comptant pour la 33e journée du Championnat d’Angleterre. Chelsea est 11e.

wiwsport.com