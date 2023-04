Wiwsport part à la découverte des talents sénégalais dans les quatre coins de l’Europe. Aujourd’hui, escale à Oviedo pour retrouver Mohamed Lamine Gueye (2004), unique joueur non espagnol dans l’effectif U19 des Carbayones. Entre son idole Sadio Mané, son club de rêve Arsenal et ses ambitions Coupe du Monde U20, le polyvalent attaquant se confie avec modération…

Bonjour Mohamed Lamine, tout d’abord raconte-nous ton parcours…

J’ai commencé ma formation chez-moi, à Khombole, dans l’école de football Pape Laye Dione. C’est après que je suis arrivé à l’Africa Foot de la Liberté 6, où j’ai passé un an avant de venir ici, en Espagne. Je suis arrivé en Espagne en 2019, pas sous l’impulsion d’un club mais plutôt grâce à mon papa. Je me suis pas mal débrouillé jusqu’à arriver dans le club de San Claudio, en Régional, même si je n’ai pas pu jouer là-bas.

Comment se passe ton intégration depuis que tu es arrivé en Espagne ?

Comme je viens de le souligner, je n’ai pas pu jouer à San Claudio pour des raisons administratives. J’ai passé un an dans ce club en ne faisant que m’entraîner. En plus, c’était un peu compliqué avec la langue, que je ne comprenais pas, donc la communication ne pouvait pas être fluide.

Comment le Real Oviedo vous a-t-il repéré ?

À San Claudio, j’étais déjà prêt à jouer mais ce n’était pas encore possible. C’est ainsi que les contacts se sont noués avec le Real Oviedo et leurs recruteurs sont venus m’observer. J’ai fait bonne impression puis ils m’ont engagé dans l’équipe U19. J’avais 16 ans, mais je ne suis plus ressorti de l’équipe depuis. Ils m’ont accueilli avec beaucoup d’amour, même si ce n’était pas évident.

Tu as commencé à jouer en novembre (2022), comment se passe donc ta saison, d’autant plus que tu es le seul non espagnol dans l’effectif U19 du Real Oviedo ?

Ça se passe bien. Les autres avaient beaucoup de matchs devant moi mais je me suis bien intégré et je suis un titulaire indiscutable. Jusque-là, j’ai joué 19 matchs dans le Championnat en marquant 6 buts. D’ailleurs, je me suis une fois entraîné avec l’équipe première du Real Oviedo.

Je me vois beaucoup en Sadio Mané



Le rêve de ta carrière de footballeur, c’est de te retrouver où ?

Je vise très loin. Je veux suivre les pas de Sadio Mané en jouant dans de grands clubs européens, surtout dans le Championnat d’Angleterre, puisque mon équipe de cœur c’est Arsenal. Et bien évidemment, je rêve de porter le maillot de l’Equipe Nationale du Sénégal. Je rêve de jouer la Coupe du Monde U20. J’ai eu des contacts avec le sélectionneur Malick Daf, il m’a assuré que cela dépendait de mes performances mais il me suit de près.

Décris-nous un peu tes qualités…

Je me vois beaucoup en Sadio Mané. Je suis rapide, bon dans le un contre un et je suis capable de marquer des buts. Je suis aussi bien affûté techniquement. Je suis un attaquant très polyvalent, ambidextre, je suis capable de jouer en tant qu’avant-centre et sur les côtés, comme ici. Mais je me sens le mieux en tant qu’ailier gauche.

Tu crois quand même en tes chances d’être sélectionné pour la Coupe du Monde…

Je suis conscient que ce sera difficile d’être sélectionné parmi ces garçons qui ont gagné la Coupe d’Afrique, et parce que Malick (Daf) fait plus confiance aux joueurs locaux, je ne sais pas pour quelles raisons (rires). Mais je suis à l’écoute, je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays. Je suis persuadé que le Sénégal pourrait bien avoir besoin de mes qualités pour le Mondial U20. Mais si on ne m’appelle pas, je ne ferais que continuer à bosser.

Je suis sûr que je m’entendrais bien avec Lamine Camara

Ce sera la quatrième participation du Sénégal au Mondial U20, quels doivent être les objectifs des Lionceaux ?

Vu qu’on est champions d’Afrique, on sera très attendus. L’objectif ne doit pas être autre chose que d’atteindre les demi-finales, et puis se battre pour aller en finale.

Quel joueur parmi les Lionceaux U20 t’a le plus marqué ces derniers mois ?

Je dis direct Lamine Camara. Il m’a vraiment marqué. C’est un joueur qui a un très bel esprit d’équipe, même si je ne le connais pas personnellement. Ça me ferait trop plaisir de jouer avec lui et je suis sûr qu’on s’entendrait bien.

wiwsport.com (Propos recueillis par M’Bagnick Dione)