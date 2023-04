Présents au Qatar à l’automne dernier, Moussa Ndiaye et Pape Matar Sarr pourraient renforcer l’Equipe Nationale U20 du Sénégal lors du prochain Mondial, en Argentine.

Intraitable pendant la Coupe d’Afrique des Nations U20 en Egypte, où elle a décroché son tout premier titre continental de la catégorie, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Et puisque le Sénégal participera à sa quatrième phase finale de Coupe du Monde des moins de 20 ans, l’idée sera de se présenter en Argentine (20 mai – 11 juin) avec le meilleur visage possible et de fortes ambitions.

Du coup pour cette campagne, quelques jeunes expérimentés pourraient bien être sélectionnés par Malick Daf : Moussa Ndiaye et Pape Matar Sarr notamment. Avec ces renforts de choix, les Lionceaux feraient figure de sérieux outsiders au moment d’aborder cette épreuve, renforcés par deux grands talents qui connaissent les joutes européennes et qui étaient présents lors de la Coupe du Monde séniore au mois de novembre, au Qatar.

« Être ici avec les joueurs (locaux) pendant trois semaines, un mois, après changer pour en chercher d’autres, je ne le ferais pas. S’il faut croire au football local, on doit le croire ensemble », répondait très récemment le sélectionneur des U20. Pourtant, d’après nos indiscrétions, l’arrière latéral gauche d’Anderlecht et le milieu de terrain de Tottenham, tous deux âgés de 20 ans, pourraient bel et bien prendre part au Mondial argentin.

Coupe du Monde U20 : Malick Daf croit pouvoir "conquerir le monde" avec les "joueurs locaux"

L’âge de trop ?

Un choix réaliste et réalisable, bien qu’il reste à voir si les Mauves et les Spurs seront prêts à libérer ces deux joueurs-là. Mais du côté d’Anderlecht, la onzième place de Pro League, qui met officiellement fin à la saison des hommes de Brian Riemer, pourrait permettre de libérer Moussa Ndiaye, déjà en vacances. Pour Pape Matar Sarr, la question apparaît assez incongrue. Mais là, Tottenham serait sans doute peu inspiré de retenir un joueur qui a très peu été utilisé cette saison et qui aurait à cœur de démontrer encore tout son potentiel en Argentine.

En tout cas, une chose est certaine, s’il a bien à sa disposition un groupe qui est capable de relever le défi, comme cela a été le cas en Egypte, Malick Daf ne résignerait certainement pas à l’idée et la possibilité de pouvoir compter sur un joueur comme Pape Matar Sarr, avec lequel il a une bonne cohésion et dont les qualités ne sont plus à lui présenter. Le technicien de 54 ans est parmi les premiers à avoir découvert PMS qu’il a donné les clés de son équipe lors de la CAN U17, en 2019.

Cependant, que ce soit pour Moussa Ndiaye ou Pape Matar Sarr, leur âge pourrait bien causer quelques bémols. Les deux joueurs ont encore 20 ans, certes, mais le défenseur fêtera son 21e anniversaire le 18 juin prochain, soit quelques jours après la finale de la compétition, alors que le milieu de terrain 20 ans en septembre. A voir si la FIFA leur autorisera de participer à cette Coupe du Monde. Ce qui semble beaucoup moins sûr.

