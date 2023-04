Guédiawaye FC s’est qualifié en huitièmes de finale de Coupe du Sénégal après sa victoire 1-2 devant Gazelles de Bignona.

Ça passe pour les crabes. Après avoir explosé Olympique de Ngor (6-1) au tour précédent, le club phare de la ville Guédiawaye s’est imposé ce mardi contre un autre petit poucet, Gazelles de Bignona. Sur la pelouse du stade Aline Sitoé Diatta, les coéquipiers de Cheikh Ibra Diouf n’ont pas eu grand chose à faire puisque les deux buts ont été des CSC de l’équipe adverse (44e et 78e).

Entre temps les Gazelles de Bignona avaient égalisé par l’intermédiaire de Talla Dabo (53e). Guédiawaye FC s’impose ainsi (1-2) et poursuit son aventure en coupe nationale. Maintenant, les crabes peuvent penser au championnat et au Debry de la banlieue ce weekend contre AS Pikine au stade Abdoulaye Wade de Diamniado.

Wiwsport.com