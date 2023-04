Petite sensation au Stade Massène Sène, où le Jamono Fatick a sorti Génération Foot de la Coupe du Sénégal dès les 16es de finale.

C’était très fermé et à suspense, du début à la fin. Et les spectateurs du Stade Massène Sène ont vécu le dénouement auquel ils rêvaient pour le Jamono Fatick. Leader de Ligue 2 après 18 journées, le club fatickois a créé une petite sensation en ouverture des 16es de finale de Coupe du Sénégal en s’offrant Génération Foot, pourtant actuelle deuxième de Ligue 2.

Les deux équipes ont fini à égalité (0-0) au terme du temps réglementaire et se sont directement dirigées vers le point de penalty pour la fatidique séance de tirs au but, là où le Jamono Fatick et ses joueurs se sont montrés beaucoup plus inspirés et ont logiquement raflé la mise (4-1).

