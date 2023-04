Il s’agit de l’attaquant de Watford. Ismaila Sarr a remporté le prix du plus beau but de la saison. Le 8 aout passe, le Lion de la teranga avait ouvert le score à la 12e minute avec une magnifique frappe lors du déplacement à West Bromwich. Depuis le milieu du terrain, l’ailier droit de 25 ans a envoyé un joli missile. Ce somptueux but était sa première réalisation de la saison en Championship. Jusqu’ici, il compte 10 buts et 6 passes décisives en 37 matchs disputés en championnat.

⚽️ The Goal of the Season, sponsored by @Hawkeye_view, goes to Ismailsa Sarr for his outrageous strike from the halfway line for @WatfordFC! 👏

— EFL (@EFL) April 23, 2023