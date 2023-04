Le sélection du Sénégal U12 a participé à la 11 edition du tournoi Sainte Dévote de Monaco. Les Sénégalais sont tombés en quarts de finale (1-4), samedi, au stade Louis II, face à leurs homologues de Barbarians de Géorgie.

L’aventure du Sénégal s’est arrêtée en quarts de finale. Les protégés d’Insa Dièye ont essuyé leur première défaite du tournoi devant Barbarians de Géorgie (4-1).

Avec 20 équipes de 17 pays en lice au tournoi en provenance, le Sénégal a terminé premier de sa poule en battant respectivement Lucciana de France (3-0) et Oslo de Norvège (6-1), avant d’être neutralisé par Monaco (1-1).

En dépit de l’élimination en quarts de finale par le finaliste Barbarians de Géorgie, le sélectionneur U12 se dit satisfait de la prestation de ses poulains.

«C’est une grosse satisfaction pour nous. On s’était fixé d’être parmi les huit premiers du tournoi. Ce n’était pas facile du fait qu’il y avait de grandes équipes. On est devant les Anglais et beaucoup de clubs français», soutient Issa Dièye.

L’équipe de Bulls Pretoria d’Afrique du Sud est le vainqueur de tournoi organisé par la Fédération monégasque de Rugby, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

