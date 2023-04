À une semaine de son combat contre Lac rose, Quench (Écurie Lansar) a tenu son Open press ce mercredi où il s’est adressé à son adversaire.

C’est dans son fief que Quench a tenu son Open press ce dimanche. Le pensionnaire de l’écurie Lansar a eu le soutien du public mais aussi de Reug Reug qui est venu l’épauler en marge de son combat contre Lac rose dimanche 30 avril. Un soutien qu’il a tenu à magnifier. « J’ai une relation de sang avec Reug Reug. C’est pareil pour Mamaya, Coly Faye. Je prie pour que cette amitié puisse continuer pour toujours » a t’il déclaré.

« Il peut amener Tapha Gueye, mais nous finirons seuls dans l’enceinte »

Dans ce « Choc des Lébous » ficelé par Ndiambour Productions, Quench fera face à un revenant, Lac rose. Le pensionnaire de Fass Mbollo qui s’était exilé depuis un moment n’a plus connu le goût du succès depuis 2013 et compte marquer son retour dans l’arène de la meilleure des manières. Un adversaire de taille donc pour Quench qui peut franchir un palier en obtenant une victoire dimanche prochain.

« Plus c’est difficile, plus c’est dur, plus c’est bien. Comme je l’ai dit avant, ce combat est comme un examen de baccalauréat pour moi et je veux le reussi d’office. J’ai autant besoin de remporter la victoire que mon adversaire et je suis convaincu que Dieu me donnera la victoire. J’appelle les 12 communes Lébous à venir soutenir leur fils que je suis (…) Je je n’affronte pas l’écurie Fass, j’affronte Lac rose. S’il veut il peut amener mon père Moustapha Gueye que je salue de passage. Mais dans l’enceinte il n’y aura que moi et mon adversaire » a affirmé le lutteur aux 12 victoires en 14 combats.

Wiwsport.com