Légende vivante du football sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf faisait ses débuts en équipe nationale du Sénégal il y’a 23 ans jour pour jour.

C’est la vie et le destin d’un surdoué du ballon qui a tant fait rêver une génération entière. Le petit Saint Louisien a toqué à la porte de la tanière un jour de 23 avril 2000 lors d’un match entre le Sénégal et le Bénin (1-0). Précédé par son parcours de fofollé à la Linguère mais surtout en Europe où il a fait ses preuves au stade Rennais (1999- 2000) puis au RC Lens (2000-2001), celui qui va s’approprier le numéro 11 de l’équipe nationale du Sénégal a démarré une aventure exceptionnelle dans la tanière.

Énorme à la CAN 2002, le génie explose au mondial 2002 !

Avec son titre de meilleur buteur de la saison avec les Sang et Or, El Hadji Diouf va encore plus s’imposer en sélection et en sera même l’un des chouchous du public si ce n’est le chouchou numéro un. Fin technicien et adepte du football champagne, « Dioufy » amènera les Lions en finale de la Coupe d’Afrique Mali 2002 en tant que « leader offensif » dans ce match au sommet que le Sénégal perdra malheureusement aux tirs au but contre le Cameroun.

Dans la foulée de la CAN, l’homme à la teinte blonde va tout simplement crever l’écran à la coupe du monde 2002, il va tout. Énorme contre la France lors de la victoire du Sénégal en match d’ouverture (1-0), El Hadji Diouf va se révéler en tant que joueur de classe mondial tout au long de la compétition. Il sera d’ailleurs l’un des figures emblématiques du parcours historique du Sénégal (quart de finaliste) dans cette compétition. Ce sera d’ailleurs le tremplin pour sa carrière en Angleterre puisqu’il signera à Liverpool en pleine coupe du monde.

Après une carrière de près d’une décennie en équipe nationale du Sénégal, le double ballon d’or africain prendra sa retraite internationale en octobre 2008. Il aura marquer 21 buts en 69 sélections avec les Lions de la téranga.

Wiwsport.com