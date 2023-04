Proche d’un retour en Premier League, Sheffield United dispute, ce samedi après-midi (15h45 GMT), les demi-finales de la FA Cup contre Manchester City. Les Blades et Iliman Ndiaye vont tenter de créer un nouvel exploit.

Deuxième de Championship et donc à une victoire de montée en Premier League, deux ans après sa relégation et un an après avoir échoué aux portes de la finale des Play-offs, Sheffield United touche à son rêve. Les hommes de Paul Heckingbottom ont en ligne de mire la finale de FA Cup pour parfaire un peu plus leur excellente saison. Ils veulent créer l’exploit face à Manchester City en demi-finale ce samedi après-midi (15h45 GMT).

C’est peu dire que cela s’annonce très compliqué face à la meilleure équipe d’Angleterre, qui vise un retentissant triplé (Championnat, FA Cup, Ligue des Champions). Mais les Blades, eux qui ont éliminé Tottenham, ont démontré cette saison qu’ils avaient les moyens pour surprendre face à une équipe de Premier League. D’autant plus également qu’ils pourront compter sur un Iliman Ndiaye qui aura à cœur de briller à Wembley.

Matchday at Wembley Stadium! 🏟🏆 United take on Manchester City in the @EmiratesFACup Semi-Final. Come on you Blades! 😍 pic.twitter.com/4ZPuJLXtvV — Sheffield United (@SheffieldUnited) April 22, 2023

wiwsport.com