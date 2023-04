Le sélectionneur de l’Equipe Nationale U17 du Sénégal Serigne Saliou Dia a dévoilé ce samedi la liste des joueurs retenus pour la CAN en Algérie. Parmi les 26 élus, on retrouve Abdou Salam Konaté, joueur de Parme, en Italie.

Le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal des moins de 17 ans, Serigne Saliou Dia, a révélé, ce samedi soir via les réseaux sociaux de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), les 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, qui aura lieu en Algérie du 29 avril au 19 mai prochains. Parmi ces Lionceaux, Abdou Salam Konaté, natif dans Le Blanc-Mesnil, en France.

Formé du côté de l’Aulnaysienne et seul joueur expatrié dans cette convocation, le milieu de terrain défensif de 16 ans évolue, depuis l’hiver 2022, chez les U17 du club italien, Parme. Pour le reste, il n’y a pas de surprise. SSD maintient l’ossature du groupe avec lequel il travaille depuis un certain moment. On note notamment la présence de nombreux joueurs de Génération Foot, dont l’attaquant Amara Diouf.

Malgré une préparation mitigée, le Sénégal s’attend forcément à un bon tournoi, ce qui passera par bien négocier ses rencontres de la phase de groupes dans une poule qu’il partage avec l’Algérie, pays hôte, le Congo et la débutante, la Somalie. Les Lionceaux U17 auront sans doute à cœur d’imiter leurs ainés des U20, vainqueurs de leur première CAN de la catégorie au mois de mars dernier, en Egypte.

Coupe d’Afrique des moins de 17 ans, Algérie 2023 | La liste des 26 lionceaux retenus par Serigne Saliou Gueye pour défendre les couleurs du Sénégal. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/0VLhzX6PU2 — FSF (@Fsfofficielle) April 22, 2023

wiwsport.com