Face au Paris Saint Germain ce vendredi (1-2), Sada Thioub a inscrit son premier but de la saison.

Il aura fallu attendre la 32e journée de Ligue 1 pour assister au premier but de Sada Thioub cette saison. Entré à la 69e minute de jeu, l’ailier sénégalais de 27 ans a réduit le score pour le Sco Angers qui était mené par deux buts à zéro par le Paris Saint-Germain. Idéalement servi d’une belle remise de la tête par son compatriote Abdallah Sima, Thioub bat Gigio Donnaruma (87e).

Malheureusement son but n’a pas suffit pour empêcher Angers de concéder une nouvelle défaite (1-2) après le dernier revers contre Clermont Foot le week-end dernier.

Sada Thioub gets a goal back!!!

Abdallah Sima 🇸🇳(2001) with the assist!!!pic.twitter.com/GI11VU0OT0

— Football Report (@FootballReprt) April 21, 2023