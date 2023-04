Ce dimanche 23 avril 2023 va se tenir à Dakar l’assemblée générale élective de la confédération africaine de surf qui va regrouper 15 nations membres. Le candidat Oumar Seye pourrait, autour d’un consensus, devenir le 2e président à diriger cette instance.

Il n’est pas un néophyte dans le milieu du surf mondial et africain. D’ailleurs, le vice-président de la fédération sénégalaise se targue d’être « le candidat légitime » pour décider de l’avenir du surf en Afrique.

Un casseur des codes

On l’appelle le Black surfeur. Un surnom pas anodin, tiré de son vécu sur les vagues, partout à travers le monde. Né en 1977 à Ngor, il est le premier noir au monde à décrocher un contrat professionnel dans le cercle des privilégiés du surf.

Oumar Seye a grandi dans une zone fortement peuplé par des pêcheurs mais aussi des touristes. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui lui ont donné envie de faire du surf. Une discipline qu’il a commencé à pratiquer très tôt, à une époque où personne ne s’intéressait à ce sport. Ainsi, il en fera une passion jusqu’à être aujourd’hui un leader qui inspire des milliers de jeunes. Cela, après 22 ans de carrière !

Un innovateur du surf au Sénégal et en Afrique

Il est connu aussi pour être le fondateur du groupe Black Surf qui organise les grands évènements comme l’Africa Tour (un tournoi professionnel du surf africain pendant 10 ans) et le WQS Sénégal Pro. Manager du complexe Surfer Paradise Sénégal, le champion du Sénégal et entraineur de l’équipe de surf sénégalaise, voit en ce sport un moyen de développement du tourisme. « Nous ne nous plaignons pas de stades comme les autres sports parce toutes les meilleures vagues terminent chez nous. Le Sénégal, avec ces côtes, est gâté » a-t-il l’habitude de dire. Aujourd’hui, le surf sénégalais est à la 2e place africaine avec 300 à 600 licenciés. Le pays de la Teranga s’apprête à se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024.

La présidence de la confédération, un héritage pour le candidat « légitime »

Oumar Seye est le co-fondateur de cette confédération qui a vu le jour en 2017 à Rabat, en plus d’être le vice-président. Dans d’autres structures de développement du surf, il dirige le World Surf League en Afrique de l’ouest. Fondateur du Sénégal Surf Academy, il est aussi en charge de la commission technique formation et développement de la fédération. Reconnu sur le plan international pour son vécu dans le surf, son engagement pour le développement de la discipline, ses projets pour la promotion et le business du surf, il ne doute pas d’être le candidat du consensus du surf africain.

