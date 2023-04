Révélation sénégalaise du Mondial qatari, Iliman Ndiaye évoque l’accueil de cette nouvelle, lui qui était loin de l’élite lors du mondial précédent.

Convoqué avec les Lions du Sénégal pour la première fois en juin 2022, le joueur passé par Dakar Sacré-Cœur s’est très vite imposé une place de choix dans le cœur des sénégalais. Après quelques petits bouts de matches en éliminatoires de Coupe d’Afrique et en amical, Iliman va faire étalage de son talent durant le Mondial au Qatar. Quelques mois après l’annonce de la liste pour le voyage en Asie, le joueur de Sheffield est revenu sur cet événement. « Quand j’ai vu mon nom dans la liste, c’était les émotions. J’étais avec mon père, et forcément, on a tout de suite repensé à tous ces entraînements faits ensemble, c’était notre récompense. À chaque fois que je vois mon nom dans la liste, c’est toujours aussi intense », déclare-t-il au micro de So Foot.

En 5e division anglaise, à Boreham Wood lors du dernier mondial en Russie (2018), l’international sénégalais n’aurait jamais imaginé jouer la suivante avec son pays, mais se dit être préparé à ça. « Je ne m’attendais pas à y arriver si rapidement, mais j’ai bossé pour ça. Dès que j’ai entamé ma première saison en pro, c’était l’objectif », affirme-t-il.

wiwsport.com