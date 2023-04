Avant une probable montée en Premier League, Sheffield United va s’opposer au champion d’Angleterre en titre Manchester City en demi-finale de FA Cup demain à 15h45 GMT. Les Blades vont sans doute sur un Iliman Ndiaye des grands jours.

Etincelant depuis le début de la saison et unique buteur lors des huitièmes face à Tottenham, l’international sénégalais de 23 ans va avoir à cœur de répéter la même performance face aux Cityzens. Lors d’une interview ave So Foot, il a évoqué la préparation de ce match. « Notre état d’esprit est bon. Des fois, on fait des blagues : « Ah, Haaland ci, Haaland ça », mais notre état d’esprit est bon. On l’a montré contre Tottenham, tout le monde est prêt pour ce match-là », affirme-t-il.

Deuxième avec 82 points et 8 points d’avance sur le troisième, à 4 journées de la fin, Iliman et ses coéquipiers sont décidés à retrouver la Premier League, 2 saisons après l’avoir quittés. « Après la montée en Premier League, c’est sans aucun doute LA rencontre que tout le monde attend ici. On est prêts à écrire l’histoire », informe-t-il.

