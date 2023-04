Battu par Dakar Sacré-Cœur, mardi en match décalé de la 18éme journée, le Casa Sports continue sa série noire. Les Ziguinchorois enregistrent une 3éme défaite consécutive. Le coach Ansou Diadhiou, espère, retrouver « le réel niveau de son équipe ».

Rien ne va plus pour le champion en titre. Le casa sports vient de concéder un troisième revers consécutif. C’est DSC qui lui a infligé cette troisième défaite, mardi au stade Alassane Djigo. Les Ziguinchorois avaient déjà chuté face à l’US Gorée et contre Diambars. Pour le coach du Casa Sports, ces défaites se justifient. « En réalité, nous sommes en baisse de rythme et de niveau. Il faut le reconnaitre. On a démarré avec tout le monde. Pendant deux mois, on est resté sans jouer (trêves pour le CHAN, et la CAN), donc pratiquement on perd le rythme », affirme l’entraineur.

Pour Ansou Diadhiou, il va falloir se ressaisir pour continuer à suivre le peloton de tête. Le casa sports est aujourd’hui à cinq points du podium. Une situation qui met le club dans une position délicate dans sa défense du titre. Pour redresser a barre, des modifications sont nécessaires. «Nous verrons ce qui pose réellement problème. Dommage que nous ayons qu’une semaine avant de reprendre mais des rectificatifs seront apportés. Nous allons faire une évaluation pour sortir le blocage. Nous pensons pouvoir trouver la solution pour gagner plus de points avant la fin de la saison », soutient le coach. Pour ce faire, coach Diadhiou compte sur l’expérimenté Stéphane Badji.

L’entraineur du club de Ziguinchor, reste cependant confiant quant à l’attente des objectifs fixés. «Au fur et à mesure qu’on avance, on verra si c’est possible de continuer à se concentrer sur le championnat ou de mettre l’accent sur les coupes. Dorénavant, nous jouerons nos matchs à fond », conclut l’entraineur.

wiwsport.com