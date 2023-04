Grâce à ses deux Sénégalais, Adana Demirspor s’est imposé en déplacement sur le terrain de Konyaspor ce mercredi soir (1-2).

Adana Demirspor peut encore remercier ses Sénégalais. En lutte pour une qualification en coupe d’Europe la saison prochaine, la formation de Vincenzo Montella a signé un résultat très probant en allant s’imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Konyaspor de Mame Birame Diouf mercredi soir lors de la 30e journée du Championnat de Turquie, la Super Lig.

Tous deux titulaires, Badou Ndiaye et Chérif Ndiaye ont inscrit les deux buts des siens. Le milieu de terrain, auteur désormais de huit buts cette saison, a ouvert le score à la 28e minute sur une passe de son compatriote attaquant, et ce dernier a offert la victoire à Adana Demirspor (4e) avec son quatrième but. Au classement, Demirspor revient à deux unités du podium.

wiwsport.com