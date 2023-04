Après plusieurs tracasseries concernant l’authenticité des textes régissant le basketball sénégalais adoptés en juin 2021, Pathé Keïta se désigne enfin pour affronter Me Babacar Ndiaye. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du journal « Record ».

Président de la Convergence pour le Renouveau du Basketball Sénégalais (CRBS) et celui de Guédiawaye Academy, Mamadou Keïta dit Pathé a déclaré sa candidature pour la présidence de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball lors de l’assemblée générale prévue le 27 mai.

Après plusieurs conférences de presse et la sortie de plusieurs communiqués dénonçant le mode électoral en vue de ces élections, Pathé et les siens ont décidé de mettre tout de côté et laisser les urnes s’exprimer. Il fera face à Me Babacar Ndiaye qui lutte pour un 3ème mandat à la tête du FSBB. La clôture du dépôt de dossier est prévue ce vendredi 21 avril à 18 heures.

wiwsport.com