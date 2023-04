Après une qualification aux playoffs de la « Basketball Africa League », l’AS Douanes s’inscrit dans une logique de renforcement pour jouer le titre. A travers une publication du club, on apprend les arrivées de Babacar Sané et Adama Diakité pour renforcer l’équipe.

Après les conférence Nil et Sahara, les playoffs de la BAL 2023 se joueront au Rwanda du 21 au 27 mai. Après une qualification au prochain tour, l’AS Douanes (2ème au classement de la conférence Sahara) ambitionne de remporter ce trophée, une première pour une équipe sénégalaise. C’est pourquoi le président du club, le Colonel Cheikh Diop et toute son équipe ainsi que le staff technique ont misé sur Babacar Sané et Adama Diakité pour renforcer les rangs des Gabelous.

Né en 2003 à Ziguinchor, Babacar Sané est un joueur de Ignite en NBA G-League. Après un passage à Seed Project, il rejoint la NBA Academy Africa. En 2022, il a joué à la BAL pour le compte du Dakar Université Club. En équipe nationale, Babacar a été sélectionné en U19, U20 et en équipe nationale A. Avec toutes ces expériences, il peut être un atout majeur dans l’effectif des douaniers.

Tout comme Babacar, Adama Diakité a joué pour le Dakar Université Club lors de la BAL 2022. Formé aux Philippines entre 2017 et 2022 selon « BeBasket », l’intérieur sénégalais (2,05 m et âgé de 26 ans) a participé à la préparation avec les lions pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2023 qui aura lieu à Manille aux Phillipines (le Sénégal ne participera pas à cette compétition après une élimination à la dernière fenêtre qualificative). Fort de cette expérience en BAL et en France (il a joué pour Feurs, Nationale 1), « The Kid of Africa » comme il est surnommé peut beaucoup peser à l’intérieur de la raquette.

