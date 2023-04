Être pensionnaire de l’Académie Oslo et se faire remarquer n’est plus chose aisée. Pourtant, Mouhamadou Lamine Diatta a réussi à se faire une réputation de buteur cette saison en Ligue 2. Âgé de 19 ans, celui qu’on surnomme ‘’Le Boss’’ est l’actuel meilleur buteur de l’antichambre du football professionnel sénégalais avec 9 réalisations.

A quelques journées de la fin du championnat, Mouhamadou Diatta croit fort aux chances de sa formation d’être champion et travaille à aider Oslo tout en atteignant ses objectifs comme le meilleur attaquant et une participation au mondial U20…

Comment avez-vous intégré Oslo Football Académie ?

Mouhamadou lamine Diatta est un garçon comme tous les autres – qui a le football comme passion. J’ai intégré Oslo à l’année 2016 alors que le président me supervisait. Il m’a ensuite proposé de rejoindre l’académie afin de continuer ma progression. C’est ainsi que j’ai intégré l’équipe et depuis lors j’y suis. J’ai été bien accueilli par mes devanciers dans l’académie, les joueurs et le staff. Là j’ai fini ma formation avec une coupe du Sénégal cadet en poche.

Comment avez-vous vécu l’accession en Ligue 2 avec l’équipe première ?

J’ai effectivement vécu l’accession en ligue 2. C’est inoubliable ! C’est une grande fierté de faire partie des joueurs qui ont marqué l’histoire de ce club avec cette accession au niveau professionnel. Vous ne pouvez pas imaginer comment j’étais fier de moi et pour toute l’équipe. C’est le fruit d’un travail acharné de plusieurs générations de talents.

Comment vivez-vous ce deuxième exercice en Ligue 2 de votre club ?

Aujourd’hui tout le monde du sport sénégalais connaît l’Académie Oslo. Et même au-delà de nos frontières, on parle de Oslo. Toutefois, nous vivons avec sérénité cette deuxième campagne de Ligue 2. Nous n’avons pas la même appréhension que lors de notre première saison. Nous étions venus avec beaucoup d’enthousiasme pour découvrir la ligue 2 mais en nous fixant des objectifs. Mais pour cette saison, la réalité est tout autre – le championnat n’est pas facile. Mais nous arrivons à imposer nos idées face à la rude adversité et l’intensité.

Vous êtes sur le podium de Ligue 2 actuellement, croyez-vous au titre ?

C’est vrai que nous avons joué un rôle dans le peloton de tête par moment au cours de la saison. Nous n’avons pas encore été leader jusqu’à présent, mais là nous sommes 3e au classement à 5 points du leader et 2 points du deuxième avec un match en moins. Donc nous ne sommes pas loin de notre objectif premier qui est la montée en première division. J’espère que nous allons atteindre nos objectifs fixés en fin de saison.

Sur le plan personnel, vous avez franchi un cap, qu’est-ce qui a créé ce déclic ?

Oui c’est vrai ! J’ai effectivement franchi un cap – mais c’est à mon encadrement et au staff du club que je le dois. J’ai travaillé durement aussi pour atteindre ce niveau. J’ai pris conscience de mes qualités avec la confiance de mes partenaires et du coach. C’est peut-être la raison pour laquelle j’ai franchi un palier cette saison. Je rends grâce à Dieu d’être en mesure d’aider mon équipe.

Qu’est-ce que cela vous fait d’être l’actuel meilleur buteur de la Ligue 2 ?

C’est une motivation en fait ! C’est motivant d’entendre cela et c’est aussi beau de dire que l’attaquant de Oslo est le meilleur buteur de la ligue 2. Mais c’est loin d’être une fin en soi. Mes objectifs ou performances personnels doivent être en phase avec ceux de l’équipe. Cela me donne plus de responsabilités et me pousse à mieux me concentrer sur mes performances à mieux concrétiser les occasions.

Quels sont vos objectifs personnels pour cette saison ? Pensez-vous au mondial U20 ?

C’est bien d’être le meilleur buteur mais le plus important c’est d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Mais j’avoue que j’ai bien des idées dans la tête. Comme objectifs personnels, je dirais que je voudrais bien finir meilleur buteur cette saison et ainsi assurer la montée de l’équipe en Ligue 1. Maintenant comme tout joueur évoluant ici, je voudrais avoir un contrat à l’étranger et enfin participer à la Coupe du monde U20. Pour l’heure, je vais me concentrer dans le travail avec mon club et arrivera ce qui arrivera.

