Et déjà une nouvelle défaite pour Watford. Pourtant bien partis grâce à un but d’Ismaila Sarr, le Hornets ont cédé avant de couler face à Cardiff (1-3), et s’éloignent plus que jamais des Play-offs.

Que c’est dur cette saison pour Watford, qui devrait évoluer dans l’antichambre du football anglais pour la saison prochaine. Trois jours après avoir retrouvé la victoire en s’imposant contre Bristol City la formation e Chris Wilder retombe déjà dans ses travers. Les Hornets ont été renversés puis corrigés par Cardiff City (1-3) mercredi soir lors de la 43e journée de Championship.

Titulaire, Ismaila Sarr avait pourtant mis Watford sur les bons rails en ouvrant le score dès la 11e minute pour son dixième but de la saison. Mais les visiteurs ont mis un énorme coup de froid au Vicarage Road en l’espace de quelques minutes. Kion Etete a égalisé (31e), juste avant que Cédric Kipré ne donne l’avantage aux Bluebirds, qui feront le break grâce à Sory Kaba (41e).

Cueillis à froid, Ismaila Sarr et ses partenaires ne réussiront pas à remonter la pente en seconde période, et subissent donc leur quatorzième défaite de la saison. Un revers qui douche tout espoir en vue des Play-offs de montée en Premier League. Douzième au classement, Watford reste en effet à six points de la sixième place, synonyme de Play-offs, à trois journées de la fin.

wiwsport.com