Natif de Gossas au Sénégal, Cheikh Niasse, joueur de Young Boys de Berne, courtisé par de nombreux clubs allemands, a affirmé son souhait d’évoluer sous les couleurs de l’équipe de France.

C’est un véritable appel du pied pour le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Le jeune franco-sénégalais de 23 ans qui a dû s’exiler en Suisse pour faire décoller sa carrière préfère porter le maillot tricolore plutôt que celui des Lions du Sénégal. Interrogé à ce sujet par Footmercato dans une interview, Cheikh Niasse, formé au LOSC, qui compte 22 matchs de championnat cette saison, a fait part de son souhait d’évoluer avec les Bleus.

« Cela ferait vraiment plaisir à mon entourage si je rejoignais l’équipe du Sénégal, je pense qu’ils seraient fiers, mais on est aussi Français. Je suis né au Sénégal, mais je suis arrivé en France à l’âge de 2 ans. J’ai grandi en France, j’ai joué en France, ce serait un rêve d’intégrer l’équipe de France. Quand tu es appelé là-bas, que ce soit pour les jeunes ou les A c’est toujours un plaisir« , a déclaré le joueur plusieurs fois appelé en sélection française chez les jeunes.

« Oui en U16, et U17, en U19. J’ai toujours été appelé, mais je n’étais pas Français encore. En U20, j’ai obtenu la nationalité française et j’ai été sélectionné. Je suis allé en sélection. Malheureusement, c’était avant l’Euro, je me suis blessé à Clairefontaine et je n’ai pas pu participer à l’Euro. Mais c’était une bonne expérience, je n’en ai tiré que du positif », ajoute-t-il.

