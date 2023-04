Le développement du football local doit impérativement être accompagné par une « multiplication des sessions de formation ». Selon une information relayée par APS, c’est ce que préconise le sélectionneur de l’équipe nationale féminine.

Le développement du football nécessite forcément une bonne formation des entraîneurs. C’est ce que préconise le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Mame Moussa Cissé. En marge de la journée pédagogique initiée par la direction technique départementale de football de Bambey, le technicien a tenu à assurer la primauté de la formation. « Pour avoir de bons joueurs, il faut de bons entraîneurs. C’est pourquoi il est important de mettre l’accent sur la formation qui demeure le pilier central pour développer le football au niveau local » a-t-il fait savoir.

Selon Mame Moussa, ce département jouit d’une importance capitale et peut amener beaucoup de satisfaction si on y met un accent particulier. « Ce département peut jouer un grand rôle dans le football sénégalais, si un accent est mis, en particulier, sur le renforcement des infrastructures et la formation. »

wiwsport.com