À l’occasion d’un « ndogu » organisé par son chorégraphe et ami Malaw Pikine, Boy Niang s’est prononcé sur son combat contre Modou Lô et sur sa relation avec « son frère » Ama Baldé.

Adversaire de Modou Lô probablement en début de saison prochaine (janvier 2024) après le choc royal entre Modou Lô et Ama Baldé (octobre 2023), Boy Niang s’est dit ne pas être obnubilé par le fait d’affronter en premier le roc des Parcelles Assainies. Ainsi après avoir magnifié ce « ndogu » qui participe à unifier les Pikinois, le fils de De Gaulle a lancé un message à son futur adversaire qui a la réputation d’être la bête noire des lutteurs de Pikine.

« Je suis heureux d’être là et de passer de bons retrouvailles avec mes frères Pikinois. Malaw est mon frère, on a passé beaucoup de moments ensemble et c’est un vrai bosseur. A Pikine nous sommes tous des frères et hier j’étais au Ndogou de Ama Baldé. Que je sois roi des arènes ou que ce soit Ama Baldé, dans tous les cas c’est Pikine qui en tirera bénéfice. Modou Lô ? À Pikine quand on nous bat, on nous prête le bâton pour qu’on prenne notre revanche « a t’il lancé sur Lutte TV.

