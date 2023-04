Sadio Mané doit quitter le navire bavarois ! C’est la conviction de Nabil Djelit. Sur le plateau de Talents d’Afrique de Canal +, le consultant a révélé les raisons pour lesquelles il pense que l’attaquant doit quitte le Bayern Munich.

Nabil Djelit est formel. Sadio Mané n’a pas sa place au Bayern Munich où il n’est pas traité comme il se doit. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Sadio Mané ne réussit pas encore à faire l’unanimité dans son nouveau club qu’il a rejoint l’été dernier. Pour le journaliste et consultant, plusieurs raisons font aujourd’hui que Mané ne brille pas dans le club allemand.

« Sadio Mané n’est pas au bon endroit au Bayern Munich et pour moi c’est une erreur de casting (…) Le Bayern a fait un recrutement Xxl pour rayonner mais aussi pour remplacer le leader d’attaque Lewandowski. Mais quand on recrute le joueur qui a fini 2e meilleur joueur du monde au dernier ballon d’or, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Vous ne recrutez pas De bruyne pour le faire joueur milieu récupérateur, vous ne recrutez pas Halland pour le faire jouer ailler ! Mais Sadio Mané son histoire démarre sur un malentendu tactique puisqu’il évolue comme numéro 9 en remplacement de Lewandowski poste pour poste et je n’ai pas l’impression que c’est le même profil » déclare Nabil Djelit.

« Sa blessure a été un véritable coup d’arrêt »

D’un autre côté, le consultant souligne aussi l’énorme concurrence en attaque mais aussi sa blessure qu’il a subi au mois de novembre et qui a coupé son élan.

« On a vu ce qui s’est passé avec Sané. Il y’a aussi du monde à sa place. Il arrive au Bayern dans un secteur hyper concurrentiel avec des joueurs de top niveau : Gnabry, Sané, Musiala et Koman (…). Cette histoire de blessure a été un énorme coup d’arrêt. Ce que j’ai remarqué quand il a fait son retour en février, c’est qu’il n’est plus considéré comme un joueur qui va être titulaire à court terme. C’est une option et quand Tuchel arrive ça ne s’arrange pas et pour lui ce n’est plus le même joueur qu’à Liverpool mais qu’on va tout faire pour l’aider à revenir à son niveau » ajoute Nabil Djelit qui doute par ailleurs de la capacité de Sadio Mané à s’adapter au vestiaire du Bayern.

« Le vestiaire du Bayern Munich est compliqué »

« C’est un vestiaire qui est difficile et qui est compliqué. Pour moi le clash avec Sané va laisser une cicatrice plus profonde …Il a 31 ans il faut qu’il joue. Il n’a pas le temps de saisir encore sa chance. Sadio Mané est une marque mondiale, ça a été annoncé comme ça et ce n’est pas un joueur qui a une vocation d’être sur le banc de touche. Je lui conseille d’aller au PSG » lance t’il.

#TDA 🌍 – Sadio Mané doit-il quitter le Bayern Munich après son altercation avec Leroy Sané ? 🥶 C’est en tout cas l’avis de notre consultant @Nabil_djellit ! Et attendez de connaître son ultime conseil… 😏 pic.twitter.com/rhknz7acTL — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 17, 2023

Wiwsport.com