Grâce à un Keïta Baldé insaisissable, le Spartak Moscou s’est imposé 2 à 1 de son déplacement sur la pelouse du Torpedo ce samedi pour la 23e journée de la Premier League russe.

Le Spartak Moscou se reprend. Sans victoire depuis trois matchs toutes compétitions confondues, dont une élimination en demi-finales de Coupe de Russie, la formation de Guillermo Abascal s’est relancé en Championnat en allant dominer le Torpedo Moscou (1-2), ce samedi après-midi, à l’occasion de la 23e journée de la Premier League. Pour ce coup, il a fallait compter sur Keita Baldé.

Insaisissable dans cette rencontre, l’attaquant sénégalais de 28 ans, qui se remet petit à petit en confiance, a dans tous les bons coups du Spartak. S’il a raté un penalty obtenu par lui-même à la 15e, il s’est rattrapé quelques instants plus tard en ouvrant le score d’une frappe limpide au second poteau après un service de Danil Pruktsev (18e). Son troisième but sur ses trois derniers matchs.

Juste avant la pause, l’ancien joueur de Lazio ou encore de l’AS Monaco a encore obtenu un penalty après avoir été fauché dans la surface adverse par Artem Samsonov au moment d’armer une frappe qui semblait se diriger au fond des filets. Il a laissé le cuir à Roman Zobrin qui le transforme pour faire le break (45e+1). Avec cette victoire, le Spartak revient provisoirement à la deuxième place.

ПО-БЕ-ДА! 🎉 Обыгрываем «Торпедо» со счётом 2:1 в насыщенном дерби в «Лужниках» ❤️🤍 pic.twitter.com/z975TLHlyc — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2023

