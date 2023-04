Après un test avec le club norvégien Valerenga FC, Babou Sèye a été redirigé vers le SCO d’Angers. Avec les multiples absences que compte l’effectif d’Angers, Babou pourrait saisir cette occasion et essayait de montrer ses qualités en Hexagone. « Laurent (Boissier) m’a demandé si je pouvais lui faire une place à l’entraînement, c’est un garçon, jeune, avec de la qualité, de la percussion donc c’était bien de le voir avec nous pendant ces quelques jours d’entraînements » a reconnu le technicien français des angevins, Alexandre Dujeux.

A 14 points de celui qui occupe la 16ème place en Ligue 1 à savoir Brest à 30 journées jouées, le SCO sera peut-être relégué en deuxième division. A cet effet, l’effectif du club sera probablement revu. Ceci pourrait faire l’affaire de Babou. « Ça peut être un joueur pour la saison qui vient » a déclaré le coach angevin. En attendant, il pourrait prolonger son essai d’une semaine avec Angers selon Ouest France. Le sénégalais retrouvera dans cet effectif deux compatriotes à savoir Ibrahima Niane, un ancien de Génération Foot, et Abdallah Simah.

🕵️‍♂️ TALENT OF THE DAY

Babou Seye 🇸🇳 (19)

Height: 1.80

Position: RW/LW

He can play on the right or left wing. His dribbling ability is very good. It's hard to catch him thanks to his explosive speed. He is a good passer and has advanced ball control. pic.twitter.com/OSHguhiv09

— GalaScouting🇹🇷🇷🇴🇫🇷🇧🇦🇨🇲🇸🇳🇪🇬 (@GalaScouting1) March 27, 2023