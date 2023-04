Sanctionné par le Bayern Munich pour avoir tapé Leroy Sané, Sadio Mané a reçu le soutien du Président de la FSF.

Sadio Mané fait saliver l’actualité en ce moment, non pas pour un dribble sur un adversaire mais pour une gifle sur un coéquipier, en l’occurrence Leroy Sané. Alors que l’international allemand aurait débordé en adressant des mots pour le moins déplacés à l’attaquant sénégalais, ce dernier lui a mis une petite gifle dans les vestiaires de l’Etihad Stadium après Manchester City-Bayern Munich mardi.

Conséquence, c’est Sadio Mané qui a été sanctionné par le club bavarois qui devra se passer des services de l’ancien joueur de Liverpool pour au moins face à Hoffenheim demain samedi. Conscient de la décision assez ridicule des dirigeants du Bayern Munich à l’encontre de Sadio, le patron de la Fédération Sénégalaise de Football est passé par Twitter, ce jeudi soir, pour apporter son soutien à son compatriote.

« Cher Sadio. En tant que Président de fédération, je ne peux commenter un incident de vestiaires au sortir d’un match de ton club. Mais saches que tu as notre soutien et notre entière solidarité car nous savons quelle belle personne tu es et demeureras toujours ! Siggil té dem », a adressé Augustin Senghor qui ne sera sans doute pas la dernière personnalité sénégalaise à venir au chevet de notre Nianthio. Ça c’est sur !

