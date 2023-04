Pour ses retrouvailles avec les quarts de finale d’une coupe d’Europe, Anderlecht s’est offert un excellent résultat. Dominants, Moussa Ndiaye et les Mauves se sont imposés 2-0 face à l’AZ en C4.

Jusqu’où s’arrêtera Anderlecht ? Impossible de dire pour le moment, mais ce qui semble sûr et certain, c’est que les Mauves ont fait un très grand pas vers les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Parfaitement organisé, avec encore un grand Moussa Ndiaye sur le couloir gauche et beaucoup plus d’efficacité offensive, le club belge s’est offert le scalp de l’AZ Alkmaar (2-0), jeudi soir, lors des quarts aller de C4.

Les Mauves ont su museler les forces des Néerlandais et n’ont pas mis beaucoup de temps à faire trembler les filets. Sur un délicieux centre d’Anders Dreyer, le latéral droit panaméen Michael Murillo envoyait une tête imparable au portier australien Mathew Ryan (10, 22e). En première période, l’AZ s’est rarement montré offensif au moment où Anderlecht pouvait même repartir des vestiaires avec un second but.

Restés compacts et très disciplinés en seconde période, les hommes de Brian Riemer ont réussi à faire le break au moment opportun grâce à une surpuissante frappe du milieu ghanéen Majeed Ashimeru (2-0, 70e). Les Belges ont ensuite su bien gérer leur avantage qui leur permet de frapper un très grand coup sur la qualification en demi-finales de Ligue Europa Conférence, une semaine avant le match retour à Alkmaar.

wiwsport.com