Le Bayern Munich est au bord de la sortie. En déplacement à l’Etihad Stadium mardi soir, les Bavarois se sont inclinés face à Manchester City (3-0) en quart de finale aller de C1.

Thomas Tuchel a beau se fier d’une attaque composée de Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leroy Sané, préférant notamment Sadio Mané sur le banc des remplaçants, mais le nouvel entraîneur du Bayern Munich avait peut-être oublié qu’il avait une défense peu rassurante. Et voilà, son équipe a pris l’eau à l’Etihad Stadium face à Manchester City à l’occasion des quarts de finale aller de Ligue des Champions.

Groggys d’entrée de jeu, les Bavarois ont été dominés et logiquement menés à la pause par les Citizens qui ont ouvert la marque sur un véritable coup de canon de l’Espagnol Rodri (27e). Après cette ouverture du score des Anglais, le Bayern Munich a tenté de réagir, se bénéficiant de quelques petites situations pour revenir à la marque avant la pause. En vain. Mais dès la reprise, on a vu du mieux côté allemand.

Avec un pied gauche en feu, Leroy Sané n’était pas loin d’égaliser à trois reprises en début de seconde période. Mais en face, il y avait aussi un super gardien du nom d’Ederson pour tout repousser. Et à force de se rater, le Bayern s’écroule. Quelques instants seulement après l’entrée en jeu de Sadio Mané, Bernardo Silva doublait la mise pour City après une terrible erreur du défenseur français Dayot Upamecano (70e).

Six minutes plus tard, c’est Erling Halland qui profite des errements défensifs bavarois pour marquer le 3-0 et mettre KO un Bayern qui, dans une semaine, devra réaliser un énorme exploit à l’Allianz Arena pour espérer se hisser en demi-finale de Ligue des Champions. Ça semble très mal parti pour les partenaires de Sadio Mané, l’attaquant sénégalais qui a vu très peu de ballons en 20 minutes dans cette partie.

Wir verlieren das Hinspiel in Manchester. pic.twitter.com/SMUZTejaa5 — FC Bayern München (@FCBayern) April 11, 2023

