En quête de renaissance depuis son retour de blessure, Sadio Mané pourrait débuter le match contre Manchester City sur le banc. C’est une forte probabilité dans la composition de l’équipe bavaroise.

Hormis le retour de Dayot Upamecano en défense, les changements ne seront peut-être pas importants pour la première de Tuchel avec le Bayern Munich en C1. Le défenseur sera peut-être associé à Matthijs De Ligt. Alphonso Davies serait préféré à Joao Cancelo à gauche et Benjamin Pavard à droite. Au milieu de terrain, on pourrait s’attendre au duo Kimmich et Goretzka qui vont répondre aux atouts offensifs des sky blues. Leroy Sané, Thomas Muller et Kingsley Coman assureront l’animation offensive et Serge Gnabry pressenti à la pointe de l’attaque en l’absence Choupo-Moting blessé. Sadio Mané sera remplaçant pour cette manche aller selon certains médias allemands. Toutefois, il pourrait bien être une option offensive intéressante pour Tuchel s’il décidait de reproduire le même schémas contre Fribourg samedi passe. Et dans les cages, il y aura le gardien suisse Yann Sommer.

Du côté des citizens, Pep pourrait évoluer dans une défense à trois avec Manuel Akandji, Ruben Dias et Nathan Aké. Jonhn Stones et Rodri assureront de leur côté le job au milieu de terrain. Au niveau du secteur offensif nous aurons peut-être le quatuor Ryad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ikay Gundogan et Jack Grealish. Et à la pointe de l’attaque, Erling Haaland. Sans oublier Ederson dans les buts. Un 3-2-4-1 qui peut poser beaucoup de soucis aux bavarois.

