Champion du CHAN, de la Coupe d’Afrique des moins 20 ans et meilleur joueur de la compétition, Lamine Camara s’est révélé au yeux de tous comme un futur grand. La jeune petite de Génération Foot a ainsi tapé dans l’oeil du FC Metz qui s’est attaché ses services pour un contrat de trois ans et demi.

Partenaire historique de Génération Foot, le FC Metz a vu nombre de talents sénégalais passés par lui pour servir de tremplin à une carrière européenne ensuite. De Sadio Mané à Lamine Camara maintenant en passant par Habib Diallo, Ibrahima Niane, Ismaila Sarr ou encore Pape Matar Sarr, le club Messin est devenu presque un passage obligé pour beaucoup de footballeurs sénégalais.

Au Sénégal, Génération Foot qui est comme l’antichambre du FC Metz est devenue la référence en matière d’académie de Football prêt à former des jeunes avant de les envoyer pour la plupart en France chez les grenats. Cette année encore plusieurs pensionnaires ont sauté le pas pour rejoindre le club français en Ligue 2. Papa Amadou Diallo, Malick Mbaye mais surtout Lamine Camara ont fait le grand saut le 10 février dernier (date de l’annonce de leur transfert).

Après un tournoi exceptionnel, le meilleur joueur de la CAN U20 a fait ses valises quittant ainsi sa terre natale pour découvrir le football européen.

Mady Touré (Président GF) : « Ils sont préparés à partir à tout moment »

« C’est la routine. Ils sont préparés à cela, à partir à tout moment (…) C’est un immense plaisir pour le club » avait déclaré Mady Touré, Président de Génération Foot.

Arrivé en France au milieu du mois de mars, Lamine Camara a été accueilli par le team manager du FC Metz et directement mis en immersion dans son nouveau monde. Visite guidée, BD offert pour mieux connaître l’histoire et la vie de ce mythique club français, le jeune milieu de terrain sénégalais était entrain de réaliser son rêve de gamin.

« Tout a changé maintenant, c’est un rêve devenu réalité »

« Tout a changé maintenant. C’est un rêve qui est devenu réalité. J’ai même pas les mots et en ce moment je suis pressé de débuter les entraînements. Il y’a tout ici pour réussir » s’était t’il réjouis

Pour se sentir bien et s’adapter de la meilleure des manières, Lamine Camara s’est naturellement rapproché de la colonie sénégalaise du FC Metz et des ex pensionnaires de Génération Foot. Entre autres, Lamine Gueye et le gardien Ousmane Ba qui l’a pris sous son aile. « C’est un ami, on a passé du temps au Sénégal. Quand je venais d’arriver on m’a bien accueilli et donc c’est mon devoir de faire pareil pour lui » confiait Ousmane Ba.

Au début du mois d’avril, Lamine Camara fait ses premiers pas à l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Il prend rapidement ses marques sur mais aussi en dehors du terrain où il s’est prêté à la traditionnelle conférence de presse de présentation. Le numéro 18 des grenats a encore une fois réitérer sa joie d’être un joueur du FC Metz.

Inclu dans le groupe pour le déplacement à PAU le week-end dernier après seulement quelques entraînements dans les jambes, Lamine Camara aura certainement la chance de jouer avant la fin du championnat. Et si tout va bien pour lui et pour le FC Metz qui lutte pour la montée dans l’élite, ce sera en Ligue 1 que Lamine Camara évoluera la saison prochaine.

Wiwsport.com