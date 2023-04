La shortlist pour le titre de meilleur joueur de la saison en Championship est publiée ce matin par l’EFL, sur son site. Josh Brownhill (6 buts et 8 PD) de Burnley, Chuba Akpom (25 buts) de Middlesbrough et Vyktor Gyôkeres (18 buts et 9 PD) de Coventry City sont les prétendants.

Auteur de sa meilleure saison sur le plan statistique (12 buts et 7 passes décisives en 40 matches) et en lice pour une montée en Premier League avec son club de Sheffield United (actuel 2e de Championship), Iliman Ndiaye est le grand absent de cette liste. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Championship et courtisé par de nombreux clubs de Premier League, de Bundesliga et de Ligue 1, l’international Sénégalais (6 sélections pour 1 but et 2 PD) est un acteur majeur de la belle campagne des Blades.

L’ailier de 22 ans a encore quelques matches pour faire monter l’enchère du côté des clubs désireux de le recruter. Après avoir qualifié son équipe face à Tottenham lors des huitièmes de finale de FA Cup, Iliman a encore l’opportunité de briller contre une équipe de Premier League, Manchester City, ce 22 avril.

