Après avoir écarté la Guinée de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) il y a un peu plus de six mois, la Confédération africaine de football (CAF) a finalement fixé une échéance officielle pour la désignation des prochains hôtes des éditions 2025 et 2027.

S’il est clair que la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations se tiendra en Côte d’Ivoire, en janvier-février prochains, la CAF n’a pas encore évacué la fameuse équation du pays ou des pays hôtes de l’édition 2025. L’instance dirigée par Patrice Motsepe a, par de nombreuses reprises, reporté la désignation du pays organisateur au moment où les candidatures du Maroc et de l’Algérie cristallisent les attentions dans ce dossier. A noter aussi que l’Algérie, le Maroc, la Zambie ainsi que le duo Nigeria-Bénin sont en lice pour accueillir l’édition 2025 et ont récemment subi une visite d’inspection.

Toutefois, alors que les dernières rumeurs laissaient croire qu’une décision pouvait surgir lors de l’assemblée générale de l’instance dirigeante en juillet prochain, la CAF a annoncé qu’elle révélerait son choix avant septembre de cette année et nommerait également, par la même occasion, le pays-hôte pour l’édition suivante (CAN 2027). « La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe d’Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année », explique le communiqué de l’instance africaine.

Cette procédure n’est pas nouvelle pour l’instance panafricaine, qui avait attribué simultanément les pays-hôtes de trois CAN en 2014, à l’époque d’Issa Hayatou. En revanche, les noms des candidats pour la CAN 2027 ne sont pas encore connus… « La CAF a également décidé d’ouvrir la candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leurs gouvernements pour accueillir la compétition ».

Pour rappel, lors de son passage à l’Assemblée Nationale, le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara avait informé que le Sénégal se positionnait pour l’organisation de la CAN 2027. Le Sénégal ne disposant pas encore de 6 à 8 stades opérationnels par rapport aux règles de la CAF pour l’organisation d’une CAN, la candidature du champion d’Afrique est attendue pour l’édition 2027.