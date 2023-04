La 10éme journée du N1 féminin a pris fin ce lundi. Les équipes qualifiées pour les play-offs sont connues.

En déplacement samedi à Dakar, Saint Louis BC, leader de la poule B est allé s’imposé devant l’ISEG (62 -60). Cette victoire envoie les saint- Louisiennes en play-offs. Son dauphin Duc, a validé son ticket aussi, grâce à une victoire écrasante face à l’ASFO (60-47). Les deux dernières places pour les play-offs, se jouent entre Bopp (3éme 13 pts), ASFO (4éme 12pts) et Diamaguène (5éme 12pts).

Dans le groupe A, l’ASVD et la JA respectivement premier et deuxième sont qualifiées. DBALOC complète le podium après sa victoire (62-49) contre le Jaraaf. Dans cette poule il reste une place à prendre. Elle se jouera entre Jaraaf (4éme 13pts) et Flying Stars (5éme 12pts).

