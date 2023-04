Kalidou Koulibaly a annoncé clairement son intention de rester à Chelsea malgré les rumeurs entourant son avenir.

Dans les rangs de Chelsea depuis l’été dernier, l’ancien joueur de Naples n’a pas connu une saison particulièrement confortable avec la formation Londonienne. 11e au classement de Premier League et mal en point, Chelsea n’est pas sorti du coma après une nouvelle défaite face à Wolverhampton ce samedi (1-0) pour le compte de la 30ème journée de Premier League. Toutefois, il pourra compter sur Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais devenu un élément clé des Bleus.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec une année en option, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal qui a admis qu’il n’était pas au top de sa forme, a fait dans un entretien son désir de rester à Chelsea le plus longtemps possible. « Je sais que je ne suis pas encore à 100%, mais je pense que j’arrive à mon niveau« , a-t-il déclaré au Times.

« Chelsea a pris une grande décision en me signant [l’été dernier pour 33 millions de livres sterling] et il y a un grand désir en moi de redonner. Je veux faire partie de ce club pendant de nombreuses années. Ce n’est pas l’année à laquelle Chelsea s’attendait, mais parfois, lorsque vous avez de grands changements, de nouveaux propriétaires et que la moitié de l’équipe est nouvelle, tout le monde doit s’adapter. Mais nous savons à quel point l’ambition est grande ici et nous allons travailler pour regagner la confiance des supporters », ajoute-t-il.

Kalidou Koulibaly a passé huit ans à Naples en Italy avant de rejoindre le Stamford Bridge l’été dernier. Il a été l’une des premières recrues de Todd Boehly en tant que propriétaire de Chelsea et a marqué lors de ses débuts à domicile contre Tottenham.