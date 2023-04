Le nouvel entraîneur du club congolais du Tout Puissant Mazembe, le Franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye appelle à l’union pour aider l’équipe à retrouver la victoire. Il se trouve déjà à Lubumbashi.

Le TP Mazembe a annoncé, vendredi, l’arrivée de Mamadou Lamine Ndiaye, qui avait déjà entrainé l’équipe congolaise (2010-2013). Considéré comme une légende, le technicien de 66 ans a remporté la Ligue des Champions 2010 et a conduit l’équipe lors de la Coupe du monde des clubs aux Emirats Arabes Unis où Mazembe a écrit l’histoire de cette compétition en étant le 1er club africain à atteindre la finale.

Mal en point actuellement, le club congolais espère retrouver une nouvelle dynamique avec l’arrivée du Sénégalais. Il se trouve a la 4e place du Linafoot après 9 matchs disputés. Son prédécesseur a été limoge après 5 défaites en 6 sorties. Pour Lamine Ndiaye, l’heure est au travail. «Mazembe traverse une période difficile, de turbulences. On est là, tous ensemble, pour se donner la main et essayer de rebondir le plus rapidement possible. N’allons pas vite en besogne. Faisons d’abord l’état de lieu et on verra. De toute façon, quand on s’appelle Mazembe, tu joues toujours pour gagner même si actuellement les résultats ne sont pas là», a-t-il confié à son arrivée au micro de foot.cd