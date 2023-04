Suite à un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball (FSBB), accusant Mathieu Faye de lui mettre des bâtons dans les roues, ce dernier n’a pas tardé de réagir à cette situation.

FIBA Hall of Fame, l’ancien président du Stade de Mbour a joué la carte du dialogue face à Me Babacar Ndiaye. C’est ce qu’il fait savoir lors de la conférence de presse de l’Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS). « On s’est rencontré juste avant le début de la BAL 2023. Je me suis plu à lui parler de mon ressenti. Pendant plus de huit (8) ans, nous l’avons laissé faire parce que nous sommes des démocrates. Nous respectons son magistère. Il se trouve qu’il vient à la fin de ce magistère. Aujourd’hui, l’image que renvoie le basket n’est pas réjouissante. C’est pas seulement l’équipe nationale. Les clubs, les présidents de club tous, se plaignent de sa gestion. »

Concernant le communiqué dans lequel il a été cité nommément, il dit ne jamais régler des problèmes personnels avec le président de la FSBB. « Je n’ai jamais attaqué qui que ce soit et je n’ai jamais parlé en des termes aussi orduriers que ceux utilisés dans le communiqué . Les attaques sont unilatérales, adressées à ma personne et je ne sais pour quelle raison. C’est peut-être parce qu’il est en manque d’arguments qu’il use de moyens peu glorieux. »

L’ancien international sénégalais a déclaré sa candidature à la présidence de la FSBB. Une candidature pas encore officialisée.

wiwsport.com