Arrivé à Anderlecht l’été dernier, le jeune arrière gauche sénégalais est déjà très prometteur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas d’ambitions pour la suite de la saison.

Très souvent incontournable à chaque fois que son entraîneur Brian Riemer lui donne sa chance, Moussa Ndiaye est l’une des grandes satisfactions de la deuxième partie de saison d’Anderlecht. Titulaire en Ligue Europa Conférence et parfois aligné d’entrée en Jupiler Pro League, comme dimanche dernier face au KAS Eupen, l’ancien pensionnaire d’ASPIRE est très ambitieux pour la suite de la saison des Mauves, tant en Championnat qu’en C4.

« C’est tout ce que je voulais, continuer à jouer et prendre la confiance. Je suis content, dit-il dans des propos rapportés par Walfoot. Le championnat ? Vous vous rappelez qu’avant Villarreal, je nous donnais 100% de chances d’aller nous qualifier là-bas. Vous ne me croyiez pas. On l’a fait. Maintenant, le top 8, c’est pareil, ça va le faire. Le focus, c’est le prochain match, mais bien sûr qu’on veut aller au bout. On a encore 100% de chances contre l’AZ, comme la dernière fois (rires). »

wiwsport.com