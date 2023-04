Les attaquants sénégalais se sont beaucoup illustrés durant ce week-end. Le trio de tête du classement des meilleurs artificiers à l’étranger en a connu un bouleversement.

Mbaye Diagne, buteur ce week-end face à Basaksehir, conforte sa première place avec 17 réalisations et se retrouve donc à 22 points (17 b plus 5 a). Il est désormais suivi par Bouly Sambou Jr qui rejoint Habib Diallo grâce à son doublé face à JS Kabylie (15 + 1). Malgré la défaite de son équipe contre l’AS Monaco, le Strasbourgeois s’en est allé de son but et porte désormais son total à 15 pions en Ligue 1 et complète le podium.

Le grand gagnant de cette journée est Ibrahima Wadji qui passe de 8e à 5e avec son doublé. L’ancien joueur de Qarabaq (12 + 2) se rapproche d’Iliman Ndiaye (12 plus 8), pas buteur ce week-end mais devant avec un plus grand nombre de passes décisives. Ce changement pousse Ismaila Sarr hors du top 10. Sadio Mané (11 plus 5), Chérif Ndiaye (11 plus 1), Boulaye Dia (10 plus 4), Papiss Demba Cissé (10 plus 2), et Davide Dia (10 plus 1), tous muets ce week-end, bouclent le classement.