Omar Daf ne va pas résister à la défaite renversante face à Caen samedi soir. L’entraîneur sénégalais quittera le banc du DFCO.

Omar Daf et Dijon, c’est fini. Selon les informations de L’Equipe, le technicien sénégalais sera licencié de ses fonctions d’entraîneur du DFCO. Pour cause, le club dijonnais, en très grande difficulté cette saison, n’a remporté qu’une seule victoire sur ses dix maths de Ligue 2 et a été renversé ce week-end sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (2-1).

Omar Daf, arrivé l’été dernier après trois belles saisons au FC Sochaux-Montbéliard, va donc abandonner Dijon à une avant-dernière place de Ligue 2, avec sept points de retard sur le premier non relégable à neuf journées de la fin du Championnat. Pour lui succéder et tenter de sauver le DFCO de la descente, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur Pascal Dupraz.

