Adversaire de Balla Gaye 2 pour la date du 30 juillet, Eumeu Séne s’est prononcé sur cet « acte 3 » de son duel face au Lion de Guédiawaye.

De retour de la Mecque il y’a quelques semaines, Eumeu Séne a repris le chemin de l’entraînement pour préparer son combat face à Balla Gaye 2 le 30 juillet. Ce sera la troisième fois que les deux lutteurs vont s’affronter après le 8 février 2009 et le 5 avril 2015. Vainqueur lors de ces deux premiers chocs, Eumeu Séne qui est devenu la bête noire de Balla Gaye 2 confie toutefois que que « l’acte 3 » sera tout aussi disputé, sinon plus que les deux autres fois.

« Oui je me prépare pour le combat du 30 juillet. Balla Gaye est un grand champion et il est jeune. Il doit continuer à travailler car il lui reste encore beaucoup d’années devant lui dans l’arène. C’est ce que j’ai à lui dire. Battre Balla Gaye 2 est toujours une bonne chose parce tout le monde sera d’accord qu’on a vaincu un champion, un vrai lutteur. Mes victoires contre lui font parti de celles qui me plaisent le plus. Ce sera un grand combat qui ne sera pas facile ni pour lui, ni pour moi. Je pense même que ça peut être le meilleur combat de l’année car c’est un combat entre deux gladiateurs. Je prie pour que Dieu m’accorde la victoire » a déclaré Eumeu Séne sur Gaston Productions TV.

« Balla Gaye est un lutteur qui est courageux et qui a de l’audace »

Lors des deux premiers combats qui ont valu un franc succès au lutteur de Pikine, Eumeu Séne revenait à chaque fois d’une défaite avant d’affronter Balla Gaye et de le battre. Cette fois-ci il semble que c’est le Lion de Guédiawaye qui est dans cette position délicate après sa défaite contre Boy Niang 2 en janvier dernier. Mais pour « Tay Shinger », cette dynamique qui est inversée ne fera qu’ajouter encore plus d’enjeu dans le choc du 30 juillet. « J’ai connu la victoire comme la défaite et pour lui aussi c’est pareil. Les combats entre Balla Gaye et Eumeu Séne sont toujours de beaux combats (…) Les amateurs auront droit à un très bon combat. Les qualités de Balla Gaye? C’est un lutteur qui a de l’audace, qui est courageux et qui a de la popularité. Il a toutes les qualités d’un grand champion. Que ce soit physiquement avec la taille, sur le plan de la chorégraphie des « Bakk » et sur le plan de la bagarre » ajoute t-il.

S’agissant de la question à savoir qui est le meilleur lutteur entre lui, Balla Gaye 2 et Modou Lô, Eumeu Séne préfère laisser le soin aux techniciens et analystes Lamb de les départager. « Je ne peux pas répondre à cette question et je pense que Balla Gaye et Modou Lô aussi. Personne de nous ne dira que c’est lui le meilleur. Donc il faut la demander aux techniciens qui connaissent la lutte et qui nous ont suivis en mbapatt et en arène. En ce qui me concerne, je peux dire que j’ai fait du « Lamb Joola », « Lamb Toucouleur », « Lamb Sérére », j’ai été champion d’Afrique avant d’entrer dans l’arène » explique le chef de file de l’écurie Tay Shinger.

