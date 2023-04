Ce sera un duel palpitant entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2. Devant s’affronter pour la 3ème fois, le Fou de Tay Shinger prend le combat au sérieux et avertit son adversaire sur le scénario du combat.

Après la régularisation de son combat contre Balla Gaye 2 (Balla Gaye) au CNG, Eumeu Sène n’a pas attendu longtemps pour ouvrir les hostilités. Le lutteur de Pikine ne compte donner aucun répit à son adversaire du 30 juillet prochain.

Marquant la fermeture de la présente saison, le combat est très attendu et offre toutes les convoitises. Les férus de l’arène seront sûrement servis dans ce duel de VIP. Eumeu Sène ne dit pas le contraire. Louant les qualités techniques et physiques du grand-frère de Sa Thiès, borom dof dou wer se décharge et déclare que le scénario du combat dépendra de son adversaire.

« On peut faire la lutte pure ou la bagarre mais tout est possible. S’il veut, on peut privilégier le mbapatt. Le scénario du combat dépendra de lui», dit- il dans sa salle d’entraînement. Lui, qui ne fait qu’une seule séance physique par jour en raison du Ramadan, espère sortir un master class lors de ce duel et soutient que «les amateurs seront servis le jour-j».

Avec Sunu Lamb