Après 45 ans sur le banc de la sélection nationale de lutte, Ambroise Sarr a rendu le tablier. Cette décision survient après la désillusion du Sénégal au Niger. Pour le remplacer, Baffa Gueye est annoncé.

Tremblement de terre à la tête de la sélection nationale de lutte! Ambroise Sarr rend le tablier. « Je suis entraîneur de lutte depuis 1978. Avant de me rendre au dernier tournoi de Niamey, au Niger (7-19 mars 2023), j’avais confié à des proches que ce serait mon dernier coaching à l’équipe nationale quels que soient les résultats que nous allions y réaliser. J’ai 72 ans aujourd’hui. Mes fils veulent que je me retire pour me reposer. J’ai beaucoup donné à la lutte, par amour et passion. J’ai finalement pris la décision, je démissionne », explique Ambroise Sarr, à mi-voix. Selon cette ancienne gloire, de 2009 à 2022 (soit 14 ans) l’équipe nationale de lutte n’avait pas perdu le titre. « Père Ambou » se retire donc après avoir été stoppé à Niamey.

Baffa Gueye, le meilleur profil pour lui succéder

C’est en 1978 qu’Ambroise Sarr avait été nommé entraîneur national de lutte olympique. C’était du temps du président du CACLAF (Comité d’Administration et de Contrôle de la Lutte avec Frappe), Cheikh Thiaré. En 1981, M. Sarr avait été remplacé par Lansana Coly. C’est ainsi qu’il avait été nommé entraîneur national de lutte africaine par le Directeur technique national (DTN) d’alors, Cheikh Diouf. Abdou Badji était l’adjoint de ce dernier. Et lorsque celui-ci avait été nommé DTN, il avait confirmé Ambou au poste de DTN.

Depuis que Khalifa Sow a pris la place de Badji comme DTN (2020), il avait également maintenu Ambroise Sarr à son poste. Depuis 2020, Baffa Guèye était l’adjoint d’Ambroise Sarr. Professeur d’éducation physique et entraîneur de l’équipe de la région de Fatick depuis des années, Baffa est bien parti pour succéder à Ambroise Sarr. Il est compétent, rigoureux, passionné de sport et pédagogue.

wiwsport.com avec Sunu Lamb