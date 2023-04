Grand marabout réputé dans le monde de la lutte, Moussa Gningue a confié qu’il avait aidé Marseille à remporter la Champions League 1993 à la demande de son président d’alors, Bernard Tapie.

Face au grand Milan AC de Franco Baresi, Paolo Maldini ou encore de Marco Van Basten, Marseille qui faisait office d’outsider lors de cette finale de ligue des Champions 1993 a surpris son monde en remportant la coupe aux grandes oreilles (1-0) à Munich.

Encore aujourd’hui, on parle beaucoup de l’unique buteur du match Basile Boly comme le principal artisan du sacre de l’Olympique de Marseille en ligue des champions en 1993. Certes, mais il y’aurait également un sorcier derrière l’unique trophée d’un club français dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Très connu dans le monde de la lutte sénégalaise, le légendaire sorcier de l’écurie Fass Moussa Gningue a fait une révélation de taille au micro des Arènes TV repris par Seneweb. En effet l’ancien marabout de Moustapha Gueye a confié qu’il a aidé l’Olympique de Marseille a décroché son unique titre de ligue des Champions en 1993.

« J’ai fait partie de ceux qui ont aidé Marseille à gagner la Ligue des Champions. C’était à l’époque de Bernard Tapie qui était président de l’OM. Ils m’ont payé un billet d’avion pour venir et j’avais prédit qu’il y’aurait qu’un seul but dans la finale et que Marseille allait gagner. Après le match il (Bernard Tapie) m’a payé une grosse somme d’argent et m’a même offert un bonus avant de me ramener. Il m’a donné énormément d’argent que j’avais même peur de regarder… » a déclaré le sorcier Moussa Gningue.

Wiwsport.com