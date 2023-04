Le latéral droit international sénégalais va manquer plusieurs semaines de compétition.

Touché à la cheville mardi dernier lors du match entre le Mozambique et le Sénégal, Youssouf Sabaly va devoir encore passer quelques temps à l’infirmerie. L’arrière droit international sénégalais souffre d’une entorse de grade 2 et ne devrait pas rejouer avant les trois prochaines semaines. Une version évoquée vendredi et désormais confirmée par Manuel Pellegrini.

« On ne sait jamais exactement combien de temps cela va prendre, mais ce serait rare si c’était moins de trois semaines. Il restera trois semaines sans jouer car il se remettra de sa blessure ensuite, il devra se remettre en forme », a souligné l’entraîneur du Real Betis en conférence de presse ce samedi.

