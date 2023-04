Chelsea s’est incliné face à Aston Villa (0-2) samedi soir à Stamford Bridge, lors de la 29e journée de Premier League. Les Blues plongent dans la seconde partie du classement.

Chelsea voit la Ligue des Champions s’éloigne plus que jamais. Tenus en échec par Everton avant la pause, les Blues n’ont pas profité du retour après la trêve pour se reprendre, bien au contraire. Opposés à Aston Villa samedi soir en match comptant pour la 29e journée de Premier League, Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont concédé une défaite 0-2 sur leur pelouse.

Pourtant dominateur, Chelsea a chaque fois été puni par ses errements défensifs. Ollie Watkins a profité d’une mésentente entre Koulibaly et Marc Cucurella – qui renvoie mal de la tête vers son gardien Kepa Arrizabalaga – pour ouvrir le score (18e). Les jambes des Blues ont ensuite été coupés par une belle réalisation de John McGinn, buteur quelques instants après la reprise (5-e).

Avec cette défaite, Chelsea lâche sa 10e place, où il était installé depuis plusieurs semaines et où il laisse Aston Villa, et descend donc à la 11e position. Le club londonien a cinq points de retard sur l’Europe, soit Brighton (6e), et onze points de retard sur la quatrième place directement qualificative à la Ligue des Champions. Cet objectif de « big 4 » semble très très loin pour les Blues.

