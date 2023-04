Le Bayern Munich recevra le Borussia Dortmund ce samedi (16h30 GMT) dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga. L’occasion pour Sadio Mané et ses partenaires de reprendre la première place.

Deuxième du championnat allemand, le Bayern Munich (52 points) accueillera le Borussia Dortmund (53 points) dans une ambiance probablement énorme à l’Allianz Arena. Ce deuxième Klassiker de la saison 2022-23 a une saveur particulière dans le sens où il peut être décisif pour l’attribution du titre alors que le club bavarois domine la Bundesliga sans partage depuis neuf saisons.

Sadio Mané remplaçant ?

Le contexte est forcément très particulier pour le champion d’Allemagne qui vient de changer d’entraîneur pendant la trêve internationale. Thomas Tuchel, qui a remplacé Julian Nagelsmann sur le banc, n’aura pas vraiment le temps de savourer une mise en route en douceur et se retrouve déjà sous pression avant ce rendez-vous capital dans la course au titre.

Pour cette première avec Thomas Tuchel, Sadio Mané devrait prendre son mal en patience. Moins en vue depuis son retour de blessure, malgré avoir marqué un but et délivré une passe décisive avec les Lions du Sénégal durant la trêve internationale, l’attaquant sénégalais pourrait en effet démarrer sur le banc des remplaçants. D’autant plus que Muller, Sané, Choupo-Moting seraient attendus pour composer l’attaque bavaroise.